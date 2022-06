Referendum: Mollicone, ‘Rai garantisca copertura in talk show prima serata’

Giugno 2, 2022

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Chiediamo che la Rai rispetti il richiamo dell’Agcom sull’adeguata copertura informativa e organizzi subito blocchi sul referendum nei talk show in prima serata su tutte le reti. Le tribune di Rai Parlamento -che richiedemmo in un atto di sindacato ispettivo in Vigilanza Rai- sono un primo passo, ma non abbastanza”. Lo afferma Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Vigilanza Rai.

“Nel corso della trasmissione di Fabio Fazio -ricorda- è andato in onda un monologo senza contraddittorio di Littizzetto di propaganda sul ‘no’ ai referendum. Chiediamo che ci sia un’immediata riparazione dello spirito del pluralismo che deve contraddistinguere il servizio pubblico invitando qualcuno che possa esprimere le posizioni a favore dei quesiti referendari”.