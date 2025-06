Referendum: Morani, ‘no sfratto al governo ma nucleo da cui partire’

9 Giugno 2025

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “In un paese in cui ad ogni tornata elettorale i votanti sono sempre meno, amministrative comprese, come si può giudicare una consultazione referendaria in cui va a votare il 30% circa degli aventi diritto? Se lo guardiamo dal punto di vista del raggiungimento del quorum è, senza dubbio, un fallimento. Se lo si guarda dal punto di vista dei partecipanti, al di là del merito dei quesiti, occorre registrare un dato positivo, considerato che tutto il centro destra si è astenuto: c’e un popolo in movimento”. Lo scrive Alessia Morani del Pd sui social.

“Non c’è nessuno sfratto al governo, sia chiaro, ma un nucleo di cittadini da cui partire per costruire l’alternativa. Ci vuole realismo e senso della misura. C’è da lavorare, tanto, e la voglia non ci manca. Rimbocchiamoci le maniche!”.