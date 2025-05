Referendum: Moretti (Pd), ‘appello al non voto della destra è segnale debolezza’

7 Maggio 2025

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “L’appello al non voto della destra è un segnale di debolezza nonché un preoccupante indizio dei tempi che viviamo: le minacce alla democrazia sono molteplici e i cittadini hanno nel voto la possibilità di esercitare un diritto costituzionale”. Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

“La partecipazione è una delle prerogative dello stato di diritto, e sarebbe corretto informare i cittadini sui quesiti referendari che hanno a che fare con diritti fondamentali come quello sulla cittadinanza, invece di dividere l’opinione pubblica tra chi vota e chi no. Non è un referendum sulla Meloni, come vorrebbero farlo diventare”.