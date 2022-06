Giugno 13, 2022

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Noi da domani siamo di nuovo al lavoro per approvare in Parlamento l’ultima riforma, quella del Csm. Noi abbiamo detto che la guerra dei trent’anni sulla giustizia era finita e oggi anche cittadini italiani oggi lo hanno riaffermato e ora avanti con le riforme in tema di giustizia”. Così Anna Rossomando, responsabile Giustizia del Pd.