Referendum: Renzi, ‘con il terzo quesito non finisce la precarietà, è una buffonata’

19 Maggio 2025

Roma, 19 mag (Adnkronos) – “Al terzo quesito noi votiamo no. Il racconto che finisce la precarietà è una buffonata, non è questo quello che crea precarietà. Se ci volete credere, ognuno può credere quello che gli pare”. Lo ha detto Matteo Renzi in una diretta social sui referendum.