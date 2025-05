Referendum: Renzi, ‘errore Cgil, è contro governo Renzi anziché quello Meloni…’

14 Maggio 2025

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – E’ “stato un errore quello della Cgil: chiamare un referendum contro il Governo Renzi, anziché contro il Governo Meloni, in questa fase non mi pare la cosa più geniale del mondo. Io voglio costruire un centrosinistra alternativo alla Meloni. Ma se qualcuno pensa di farlo chiedendo l’abiura sul passato la conseguenza è semplice: rivince la Meloni nonostante la sua intrinseca debolezza. Ecco perché bisogna mettersi insieme sul futuro anziché litigare sul passato”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

“Quanto al merito dei referendum lunedì prossimo, alle 16:00, farò una diretta su Facebook e Instagram insieme al padre del Jobs Act (e del superammortamento), il professor Tommaso Nannicini e risponderemo a tutte le domande nel merito, visto che in tanti mi state chiedendo come si vota e per cosa. Una diretta tecnica sui singoli quesiti. Nannicini spiegherà che cosa ha davvero prodotto il Jobs Act e che cosa cambierebbe con questi quesiti. Uno strumento di informazione visto che pochi, pochissimi, parlano del referendum nel merito”.