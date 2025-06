Referendum: Ricci, ‘gravi appelli a non voto, Meloni ha sbagliato, voterò 5 sì’

5 Giugno 2025

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “E’ importante andare a votare, recarsi ai seggi ed esprimere il proprio voto; in un Paese con il 50% ormai di astensione è gravissimo che dalle istituzioni arrivino appelli al non voto. Io personalmente voterò 5 sì, ma – qualunque sia la propria posizione – ritengo sia importante recarsi alle urne”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, candidato alla presidenza della Regione Marche, nel corso del programma radiofonico “Ping Pong”, condotto da Annalisa Chirico, in onda su Rai Radio 1.

“Ritengo che la Premier Meloni abbia sbagliato a dire che non ritirerà la scheda, poiché rappresenta le istituzioni. Io da sindaco sono sempre andato a votare. Anche quando altri presidenti del consiglio hanno invitato a non recarsi alle urne, io ho scelto di votare, perché questo è il dovere di chi fa rappresenta le istituzioni”, ha concluso Ricci.