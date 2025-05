Referendum: Ricci, ‘impegno a promuovere partecipazione cittadini, 5 Sì a quesiti’

12 Maggio 2025

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “È grave l’invito al non voto ai referendum dell’8 e 9 giugno. Il Partito Democratico si sta impegnando, giustamente, nel promuovere la partecipazione ai cinque referendum. Dopo una riflessione interna, abbiamo deciso una linea comune, che è quella dei cinque Sì, sia sul tema della cittadinanza che sui quesiti relativi al lavoro. Sappiamo che è una campagna difficile, poiché in pochi ne parlano, sui media, ma non viene meno il nostro impegno nel chiedere partecipazione ai cittadini”. Così Matteo Ricci, ospite di ‘Specchio dei Tempi’, talk show in onda su Rainews.