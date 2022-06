Referendum: Ronzulli (FI), ‘5 sì per portare a compimento riforma giustizia’

Giugno 10, 2022

Roma, 10 giu (Adnkronos) – “Nonostante qualcuno non gradisca se ne parli in modo adeguato, oltre alle amministrative, il 12 giugno saremo chiamati a votare anche per i referendum per migliorare il sistema della giustizia italiana. Un’appuntamento fondamentale, perché questa è una battaglia che Forza Italia ha non solo da sempre nel suo programma, ma che fa parte del nostro dna”. Lo ha detto a Lentate Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, nel corso di manifestazione a sostegno del candidato sindaco Laura Ferrari in vista delle prossime elezioni amministrative.

“Esprimendo 5 Si ai quesiti referendari potremmo portare a compimento quel processo di riforma della giustizia che è già iniziato in Parlamento dove però c’è stata, come è ovvio che sia con una maggioranza così eterogenea, la necessità di giungere ad alcune mediazioni -ha aggiunto-. Con i referendum avremo, invece, davvero la possibilità di far sì che in Italia possa finalmente esserci una giustizia realmente giusta e questo potrà essere possibile grazie al voto degli italiani”.