Referendum: Ruotolo, ‘su cittadinanza ripartire da inclusione’

10 Giugno 2025

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Il quesito sulla cittadinanza è stato tra i meno votati. È un segnale che ci deve far riflettere. Quando tieni centinaia di migliaia di persone ai margini, senza diritti, senza voce, condannate dalla legge Bossi-Fini a una precarietà esistenziale, è inevitabile che crescano esclusione e fragilità sociale. E a quel punto la destra ha gioco facile: costruisce la sua propaganda sull’odio, trasformando gli invisibili nei nuovi nemici, contrapponendo i poveri ai poveri. Ma è proprio da qui che bisogna ripartire: dalla giustizia sociale, dall’inclusione, dal diritto di cittadinanza per chi nasce, cresce, vive e lavora in Italia”. Lo afferma Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale ed europarlamentare del Pd.