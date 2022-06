Referendum: Santori (Sardine), ‘strumento affossato da Consulta, Amato dimettiti’

Giugno 13, 2022

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Siamo di fronte all’affluenza più bassa mai registrata per un referendum in Italia. E questa volta non ci provate a cercare colpevoli tra i cittadini distratti, o nelle temperature sopra la media”. Così Mattia Santori delle Sardine su Fb.

“Questa volta i colpevoli cercateli tra le istituzioni, in particolare tra quelli che hanno detto a favore di telecamera che gli italiano non possono esprimersi sui temi civili come l’eutanasia e la cannabis”.

“Oggi quello che dovrebbe essere il principale strumento di partecipazione democratica diretta previsto dalla Costituzione ha toccato il punto più basso, da cui difficilmente si riprenderà. Affossato proprio da quella Corte Costituzionale che dovrebbe promuoverne l’utilizzo e difenderne gli esiti. Oggi grazie a Giuliano Amato sappiamo che non è in grado di fare nessuna delle due cose. Domani spero che lo stesso Amato abbia la decenza di dimettersi di sua sponte o meglio ancora sotto la pressione della politica. Sarà forse il segnale che qualcosa potrebbe cambiare. Altrimenti torniamo ai Savoia che ci facciamo più bella figura. #AmatoDimettiti”.