Referendum: Sardone, ‘unico messaggio è sconfitta epocale sinistra’

9 Giugno 2025

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Il disastro del referendum, con un’affluenza francamente sotto le attese, getta nella depressione più totale Schlein, Landini, Conte, Fratoianni, Bonelli e compagni. Emilio Fede avrebbe commentato questa disfatta elettorale come fece in un celebre fuori onda. Ci credevano: dicevano che il quorum era vicino, che gli italiani avrebbero mandato un messaggio forte. L’unico messaggio arrivato, invece, è stato la loro sconfitta epocale considerando che si sono impegnati in questa campagna referendaria tutta la sinistra e il principale sindacato”. Lo afferma Silvia Sardone, vicesegretario della Lega.

“Parlavano di segnale di sfratto, avevano caricato questi referendum di un’importanza enorme e ora sono lì a piangere. Non erano certo questi i temi prioritari per i cittadini, a partire dalla cosiddetta ‘cittadinanza facile’. Il popolo sovrano ha evitato giustamente di ascoltarli”.