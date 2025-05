Referendum: Sarracino, ‘destra invita a disertare urne, noi difendiamo democrazia’

5 Maggio 2025

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “La destra getta la maschera invitando a disertare i referendum dell’8 e 9 giugno. E’ noto che su lavoro e cittadinanza questo governo ha scelto di puntare su modelli di sviluppo e integrazione ingiusti e sbagliati, ma allora si abbia il coraggio di criticare nel merito i quesiti referendari anziché affossarli con la mancata partecipazione. La loro assenza non è neutralità: è complicità. Complicità con lo sfruttamento, con le discriminazioni, con un modello di società che esclude invece di includere. Noi invece ci saremo. Con coraggio e con chiarezza. Per difendere i diritti, per dare voce a chi non ce l’ha, per costruire un’Italia più giusta e per difendere ancora una volta la democrazia”. Così il deputato e membro della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.