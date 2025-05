Referendum: Sarracino, ‘sondaggi confermano crescita interesse e partecipazione’

23 Maggio 2025

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Nonostante il silenzio dell’informazione pubblica e il tentativo di oscurare questa scadenza da parte dei partiti del governo, la mobilitazione cresce. Cresce dal basso, con chi ogni giorno vive la precarietà, chiede sicurezza sul lavoro, pretende più giustizia nei rapporti tra lavoratori e imprese, vuole un’Italia con più diritti”. Così in una nota Marco Sarracino, componente della segreteria nazionale del Pd.

“Anche i sondaggi lo dicono: l’interesse aumenta. C’è voglia di partecipare, perché i referendum dell’8 e 9 giugno offrono un’occasione vera per cambiare. La destra lo sa. E infatti tace. Giorgia Meloni tace, perché questi quesiti mettono in discussione il suo modello di sviluppo: svalutare il lavoro, ridurre i diritti, negare la cittadinanza a chi in questo Paese è cresciuto e contribuisce ogni giorno. Il Partito Democratico è in campo. Con chiarezza e determinazione. Per un’Italia dove il lavoro sia al centro, i diritti siano garantiti e nessuno venga escluso”.