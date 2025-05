Referendum: Schlein, ‘impegno Pd per partecipazione’**

5 Maggio 2025

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Anche per questa strage costante sui luoghi di lavoro è necessario andare a votare l’8 e il 9 di giugno perché quei 5 referendum riguardano anche questo, riguardano la dignità del lavoro, il contrasto alla precarietà, riguardano più sicurezza sul lavoro e riguardano la cittadinanza”. Lo dice Elly Schlein parlando con i cronisti al Nazareno.

“Il Partito Democratico è impegnato a far salire la partecipazione verso l’8 e il 9 giugno, un appuntamento che non si può mancare. Chiediamo davvero a tutti e tutte di andare a votare. I cittadini e le cittadine hanno un’occasione di far valere la dignità e la sicurezza del lavoro. Ripeto, la nostra Costituzione all’articolo 1 dice che siamo un Paese fondato sul lavoro. Non possiamo accettare di essere un Paese fondato sul lavoro povero, sul lavoro insicuro, sul lavoro precario”.