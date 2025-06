Referendum: Schlein, ‘non ho chiesto abiure ma occasione autocritica per errori passato’

3 Giugno 2025

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Noi abbiamo fatto una Direzione in cui abbiamo votato e non ci sono stati voti contrari e quindi la linea ufficiale del Pd è di sostegno ai referendum con 5 sì. Poi non chiediamo abiure personali a nessuno ma questo referendum è anche un’occasione di un’autocritica rispetto a errori del passato come non aver cambiato la legge sulla cittadinanza quando si poteva provare a farlo quando si era al governo”. Lo dice Elly Schlein a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1.