Referendum: Schlein, ‘nostra base è per 5 sì, anche Bonaccini per votare tutti i quesiti’

15 Maggio 2025

Roma, 15 mag (Adnkronos) – “Il Pd ha una linea approvata senza voti contrari in Direzione e prevede l’appoggio ai 5 referendum. Un sondaggio di Pagnoncelli ha mostrato come la nostra base è la più convinta dei quesiti – tra il 92 e il 97 per cento – compreso quello sulla cittadinanza”. Lo dice Elly Schlein ad ‘Avvenire’.

“Siamo impegnati nella campagna delle amministrative e nel favorire la più ampia partecipazione possibile ai referendum. E con me anche Stefano Bonaccini, che ha ricordato l’importanza di votare tutti i quesiti”, aggiunge la segretaria del Pd.