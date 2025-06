Referendum: Schlein risponde a Meloni, ‘la coerenza, questa sconosciuta’**

10 Giugno 2025

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “La coerenza, questa sconosciuta!”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein ha risposto con un commento su Facebook alla premier Giorgia Meloni ripostandole un commento che Meloni stessa aveva scritto sulla necessità di rispettare chi si era recato alle urne: ‘Il premier abbia la decenza di rispettare chi si è recato oggi alle urne perché sono sempre più italiani rispetto a quelli che hanno votato lui per andare a Palazzo Chigi. Il governo ha fatto di tutto per favorire l’astensionismo e non far raggiungere il quorum’. Giorgia Meloni, 18 aprile 2016”.