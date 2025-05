Referendum: Schlein, ‘voto occasione di cambiare, convinta italiani lo faranno’**

20 Maggio 2025

Roma, 20 amg. (Adnkronos) – “Spero che l’Italia ci sorprenda” e che “con un’ondata di partecipazione tutte le cittadine e i cittadini vadano a votare l’8 e il 9 giugno per contrastare la precarietà, i contratti a termine, per tutelare contro i licenziamenti illegittimi, ma anche per aumentare la sicurezza sul lavoro”. Lo dice Elly Schlein a Cinque Minuti su Rai 1.

“Credo non ci sia una persona che non si indigna davanti al fatto che muoiono tre persone al giorno in Italia. L’altro giorno una ragazza, Anna Chiti, di 17 anni, al primo giorno del lavoro, senza neanche un contratto su una barca. Ecco, e poi il quinto referendum, quello sulla cittadinanza. E noi pensiamo che chi nasce o cresce in Italia sia italiano o italiana e nessuno gli possa togliere questo diritto. Quindi hanno una grande e straordinaria occasione di andare a votare e cambiare delle leggi per costruire un futuro migliore. E sono convinta che lo faranno”.