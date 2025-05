Referendum: Scotto, ‘Fdi per astensione? Fatto grave, cultura antidemocratica’

5 Maggio 2025

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Auspico che venga smentita la notizia secondo cui i vertici di Fratelli d’Italia avrebbero indicato a deputati e senatori la linea dell’astensione sul voto referendario dell’8 e 9 giugno. Che il principale partito di governo inviti le persone a non votare e a restare a casa è un fatto gravissimo. Il segnale di una profonda cultura antidemocratica che ha paura di misurarsi con la libertà di scelta dei cittadini su quesiti importanti su lavoro e cittadinanza che avrebbero il merito di restituire diritti a milioni di persone in carne ed ossa”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.