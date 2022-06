Referendum: Sisto, ‘incitare a astensione è illecito costituzionale’

Giugno 5, 2022

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Intorno al referendum sulla giustizia c’è un silenzio per certi versi comprensibile, visti i grandi e gravi temi oggi all’ordine del giorno, ma non per questo il silenziatore è meno preoccupante: i quesiti sono stati ritenuti ammissibili ed è doveroso parlarne. Incitare all’astensionismo, più o meno esplicitamente, è una sorta di ‘illecito costituzionale’, tenuto conto dell’esercizio di democrazia diretta e popolare che sostiene la scelta referendaria. Serve rispetto per gli strumenti costituzionali e per i cittadini, che hanno ben diritto di esprimersi su temi tanto rilevanti”. Così a Omnibus, in onda su La7, il deputato di Forza Italia e Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

“Non vedo differenze tra lo spirito del referendum e quello delle riforme del governo in tema di giustizia: in entrambi i casi si tratta di dare vitalità a principi costituzionali, da sempre cari a Silvio Berlusconi e a Forza Italia”.