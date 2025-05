Referendum: Tarquinio, ‘silenzio Rai indecente e antidemocratico’

12 Maggio 2025

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “L’informazione è un diritto sacrosanto, così come la partecipazione democratica ed elettorale. Sono principi sanciti dalla Costituzione. Senza un libero, corretto e adeguato accesso alle informazioni non c’è infatti democrazia. Purtroppo però, in queste settimane assistiamo a un silenzio indecente da parte della Rai sui referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno, e a un aperto boicottaggio degli stessi da parte del governo Meloni”. Lo dice Marco Tarquinio, eurodeputato indipendente eletto nel Pd.

“Nessun approfondimento, nessun dibattito, solo ‘pillole” tecniche e superficiali. La linea mediatica adottata sembra essere quella indicata dalla seconda carica dello Stato e da altri esponenti della destra: non informare, incentivare un non-voto per inerzia Tutto questo è grave e inaccettabile”.

“Il servizio pubblico ha il dovere di aiutare le cittadine e i cittadini a comprendere i cinque quesiti referendari, affinché tutte e tutti possano esercitare appieno i loro diritti elettorali. Invece oggi vediamo stringersi sempre più la morsa sulla Rai per cancellare un’informazione degna di questo nome. Il governo Meloni e i suoi fiancheggiatori più o meno dichiarati e volontari temono il confronto democratico e la libera scelta degli elettori. Chi spegne l’informazione, silenzia la democrazia”.