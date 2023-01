Gennaio 23, 2023

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – Tajani si dice rassicurato da Al Sisi sul caso Regeni. L’Egitto ha quindi deciso di fornire il domicilio degli indagati per far ripartire il processo? Zaki può tornare in Italia?Altrimenti sono solo parole di circostanza. I diritti umani non si barattano”. Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata del Partito democratico.