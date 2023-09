Regeni: Fratoianni, ‘Consulta restituisce fiducia a chi crede in giustizia’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – ”Dopo troppi anni di silenzi e di depistaggi da parte del governo egiziano, la decisione della Corte costituzionale del nostro Paese restituisce un po’ di fiducia a chi crede nella giustizia e vuole la verità nell’omicidio di Giulio Regeni”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, dopo la decisione della Consulta che sblocca il processo.

“I giudici della Consulta si dimostrano – prosegue il leader di Si – più coraggiosi e dignitosi di tanti politici che dai governi di questi anni, pur di far fare affari, non hanno mosso un dito per non disturbare il regime di Al Sisi”. “Ora si vada al processo e si arrivi alla verità e alla condanna degli assassini del nostro giovane connazionale”, conclude Fratoianni.