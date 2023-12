Regeni: Verducci (Pd), ‘tenere accesi i riflettori per arrivare a verità e giustizia’

Dicembre 4, 2023

Roma, 4 dic (Adnkronos) – “È la notizia tanto attesa e finalmente è realtà: il Processo per arrivare a verità e giustizia per Giulio Regeni si farà. Dopo la decisione della Consulta, è finalmente ripreso il processo agli imputati per l’assassinio e le torture inflitte a Giulio. È una giornata decisiva, che può significare molto per arrivare finalmente ad ottenere giustizia”. Lo dice il senatore Francesco Verducci, primo firmatario della mozione depositata in Senato sull’omicidio di Giulio Regeni.

“La sua morte per omicidio, il rapimento e le torture cui è stato sottoposto per giorni, sono una ferita aperta per le coscienze politiche e civili di tutti gli italiani -prosegue Verducci-. ll governo egiziano collabori con le autorità giudiziarie italiane, consentendo così di poter svolgere appieno il procedimento penale che vede imputati quattro ufficiali egiziani e giungere finalmente ad una verità processuale. Un grande grazie alla famiglia di Giulio e a tutte le associazioni, cittadine e cittadini, istituzioni e sindaci che continuano a battersi affinchè non si spengano i riflettori su una vicenda fondamentale per l’intero nostro Paese”.