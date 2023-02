Regionali: Antoniozzi, ‘per la sinistra zeru titoli’

Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Dalla Lombardia e dal Lazio arrivano due vittorie importanti per il centrodestra e, soprattutto, per Fdi e Giorgia Meloni: per la sinistra, come direbbe Mourinho, zeru titoli”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Due Regioni importantissime -aggiunge- certificano non solo la validità dei progetti amministrativi locali ma la bontà dell’operato del Governo dopo poco più di cento giorni. Un’ampia fetta di italiani dimostra fiducia e consenso verso un Governo guidato da una leader coerente e credibile. Anche unendo le opposizioni avremmo stravinto. Gli italiani scelgono la chiarezza. E chi tenta operazioni di revanscismo viene sconfitto ancora una volta”.