Regionali: Bettini, ‘Zingaretti, Franceschini e io responsabili sconfitte? Non serio dirlo’**

Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Ora c’è da riflettere ulteriormente con serietà e c’è la necessità di una immediata ripresa della lotta politica e sociale. Abbiamo il congresso. In questi ultimi giorni non sprechiamo l’occasione per un confronto serio. Non è serio sostenere che i responsabili delle sconfitte degli ultimi anni siano Zingaretti, Orlando, Franceschini e il sottoscritto”. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, su Fb.

“Questo è il gruppo dirigente che ha invertito la catastrofica rotta del Pd di Renzi. E in due anni ha portato il Pd oltre il 22%, lo ha collocato al centro del governo del Paese, ha vinto alle regionali e nei grandi comuni italiani. Questa è la verità. Ed è la caduta di questo gruppo dirigente ad aver portato ad una fase di aggravamento della crisi del Pd e delle condizioni dell’Italia”.

“Non sono i migliori, non l’ho mai detto. Ma sono quelli, lo ribadisco con i risultati alla mano, che fanno parte della migliore tradizione del nostro partito. Naturalmente insieme a tanti altri. Non giudichiamo i candidati, comunque, attraverso coloro che li sostengono. Perché altrimenti la discussione sul rinnovamento o meno, in particolare nel Mezzogiorno, sarebbe aspra, perché notoriamente a sostegno di Bonaccini in quei territori c’è la parte più ‘frizzante’ del Partito Democratico”.