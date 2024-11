Regionali: Boccia, ‘intorno a Pd coalizione che manderà a casa peggior Governo destra’

19 Novembre 2024

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – I risultati delle elezioni in Emilia Romagna e Umbria “dicono con chiarezza che intorno al Pd si può costruire la coalizione che manderà a casa il peggior governo di destra della storia della Repubblica”. Lo dice Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, i ntervistato dal ‘Corriere della Sera’

“Il cammino iniziato con il congresso di un anno e mezzo fa -spiega- ha aperto una nuova stagione politica. La strada è lunga ma tracciata. C’è una nuova generazione che si è fatta avanti come dimostrano Elly, Michele in Emilia-Romagna e Stefania in Umbria. E i loro profili hanno dentro la risposta: sinistra moderna, europeista, alleata al terzo settore e al cattolicesimo democratico”.