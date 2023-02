Regionali: Bonaccini, ‘se i migliori sono i protagonisti di serie sconfitte altri in campo’**

Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb (Adnkronos) – “Qualcuno ha detto che i migliori del Pd non starebbero con me, indicando persone che sono state protagoniste di questa serie di sconfitte. Io non ce l’ho con nessuno ma voglio aprire una storia diversa. Diciamo così: se quelli indicati sono i migliori allora si fermano un giro e stavolta facciamo giocare quelli che sono più banalmente normali, discreti, ma che hanno dimostrato di saper vincere contro la destra. Perché in democrazia il meglio o peggio dipende dal fatto che si vinca o che si perda. Il giudizio in democrazia lo danno i cittadini, non vale l’autovalutazione”. Lo dice Stefano Bonaccini commentando l’esito del voto in Lazio e Lombardia.