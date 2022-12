Regionali: Bonelli, ‘bene accordo con M5S in Lombardia, Conte rifletta su Lazio’

Dicembre 15, 2022

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Una buona notizia l’accordo che porta il M5S nell’alleanza di centro sinistra in Lombardia, una coalizione alla quale come Alleanza Verdi e Sinistra parteciperemo con i nostri temi legati alla crisi climatica legata a quella sociale.” Cosí il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Auspico che anche nel Lazio si possa raggiungere lo stesso obiettivo e si arrivi ad un accordo per proporre una coalizione di centrosinistra, con i partiti che oggi governano la Regione compreso il M5S, per continuare a lavorare al governo della Regione sui temi della transizione ecologica, lotta al lavoro precario, incentivazione dei trasporti pubblici, stop al consumo suolo. Una vittoria della dx porterebbe alla riduzione dei parchi e delle aree naturali del Lazio , a smantellare le politiche sull’economia circolare e la sanità pubblica. Mi sento quindi di rivolgere un invito a Conte a riflettere in questa direzione”.