Regionali: Calenda, ‘Renzi mai con Conte? Insieme in tante città’

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Azione e Italia Viva sono già alleati in Abruzzo con i 5S. Italia Viva si è alleata con i 5S in decine di città a partire da Napoli e da ultimo a Foggia e Matteo Renzi ha fatto nascere il Governo Conte due con tanto di RdC, superbonus e stupidaggini varie. Questa roba per cui si prendono continuamente in giro i cittadini e gli elettori è stucchevole, ridicola e decisamente accomuna Renzi e Conte”. Così Carlo Calenda su twitter sulle parole di Matteo Renzi e le alleanze tra Iv e M5S.