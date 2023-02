Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Risultati deludenti. Nel Lazio dove eravamo in coalizione e in Lombardia dove eravamo soli. Le Regionali per un partito nuovo/di opinione sono difficilissime. Da domani si accelera su partito unico e si riparte”. Così Carlo Calenda su twitter.