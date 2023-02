Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb (Adnkronos) – “E’ possibile che non abbiamo un voto libero, in cui valuto come si è governato e non quello che va di moda? Se votiamo così ci schianteremo, lo dicono gli elettori: sono 30 anni che votano, non sono soddisfatti e poi si astengono. Riflettiamo, votiamo per chi è più capace. Altrimenti, meteorite”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà.