Regionali: Ciani, ‘in Sardegna parte campagna di Demos’

Gennaio 28, 2024

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo incontrato questa mattina a Cagliari con Pietro Bartolo, il segretario regionale Mario Arca e la candidata alla presidenza della coalizione Alessandra Todde, i candidati di Demos alle prossime elezioni regionali della Sardegna. Persone impegnate nella società civile che si sono messe a disposizione per interpretare le nostre proposte di partecipazione e impegno per la società e l’amministrazione sarda”. Così il segretario nazionale di Demos, deputato e vice capogruppo alla Camera del Pd-Idp a margine dell’incontro con i candidati.

“Questa terra fiera non merita di diventare luogo di scontro di personalismi politici. Demos mette al centro la persona e vuole che la politica sia innanzitutto servizio al bene comune. La Sardegna e i suoi cittadini soffrono per mancanza di lavoro, per la fuga dei suoi giovani, per l’isolamento dovuto ad una continuità territoriale che non c’è. La nostra coalizione, nata dal confronto e non dai diktat, può rappresentare una novità e una svolta per la Sardegna. E Demos darà il suo contributo di idee, passione e persone per cambiare le cose”, conclude Ciani.