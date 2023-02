Regionali: Ciani, ‘votiamo alle 11 come articolo Costituzione che ripudia guerra’

Febbraio 8, 2023

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Un appello a tutti gli abitanti del Lazio e della Lombardia ad andare a votare alle 11 di domenica o lunedì, per dire sì alla pace pensando all’articolo 11 della Costituzione”. A lanciare l’iniziativa sui social il deputato e segretario di Demos Paolo Ciani.

“Le prossime elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia del 12 e 13 febbraio sono importanti: andare a votare rappresenta un grande esercizio di democrazia. Ma queste elezioni -sottolinea- capitano in un momento storico particolare, un tempo di guerra. Per questo abbiamo deciso di lanciare una proposta ‘trasversale’ rivolta a tutti, di qualsiasi schieramento: andiamo a votare alle ore 11 per ricordare che all’articolo 11 la nostra Costituzione ripudia la guerra. Un piccolo gesto esplicito per la pace”.