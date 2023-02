Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “In base al risultato delle elezioni regionali per il centrodestra la situazione può solo cambiare in meglio, è il centrosinistra che deve porsi un problema. Come diceva Velasco, chi vince festeggia, chi perde spiega. Piuttosto preoccupa il dato sull’astensione, sul quale occorre interrogarsi”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, di Fratelli d’Italia, conversando con i giornalisti a Montecitorio.