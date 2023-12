Regionali: Conte, ‘intesa con Pd anche su nomi terzi o avanti soli’

Dicembre 18, 2023

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “A livello locale ci confrontiamo senza pregiudizi, ma per un progetto politico in comune con il Pd” sulle elezioni amministrative all’orizzonte “occorrono patti chiari e affidabilità degli interlocutori locali, non devono essere necessariamente del M5S, siamo generosi, non abbiamo mai preteso che fosse candidato un nostro attivista”. L’accordo sul territorio si può fare anche su “un nome terzo”, ma “dove non ci sono queste condizioni andiamo da soli, lo preferiamo, per chiarezza con i nostri elettori”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa alla Camera.