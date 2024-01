Regionali: Crippa (Lega), ‘serve continuità, se c’è chi vuole strappi se ne assume responsabilità’

Gennaio 10, 2024

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Serve continuità, noi lavoriamo per l’unità, per vincere e per cercare di confermare le squadre che hanno vinto cinque anni fa. Non prendiamo in considerazione strappi, chiaramente la volontà bisogna averla tutti. Noi non vogliamo strappare. Se qualche altra forza strappa la responsabilità non è la nostra”. Lo dice il vice segretario della Lega Andrea Crippa, interpellato dall’AdnKronos sul tema delle regionali, dopo le tensioni nel centrodestra sulla candidatura in Sardegna, con la Lega che chiede di restare una ricandidatura dell’uscente Solinas, con Fdi che vuole puntare sul sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. Crippa ribadisce come la posizione della Lega “non è frutto di un discorso di rappresentanza politica, perché tra le regioni uscenti ci sono due governatori di Forza Italia, uno di Fratelli d’Italia e uno del partito Sardo d’azione e Lega”.

“Io -sottolinea Crippa- non capisco i motivi per cui Fdi insiste sul sindaco di Cagliari, ripercuotere la forza elettorale sulle scelte dei candidati presidenti è pericoloso perché poi i cittadini non capiscono. Bisogna scegliere i migliori e se una squadra ha vinto cinque anni fa, bisogna cercare di confermarla”. Infine un augurio: “Il partito che in questo momento è più forte deve avere l’ambizione e il coraggio di esprimere i propri uomini migliori nelle regioni dove governano gli altri, cioè il centrosinistra”.