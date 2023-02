Regionali: Cruciani, ‘per ora calo affluenza naturale, aspettiamo domani’

Febbraio 12, 2023

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – Un calo dell’affluenza “naturale, per una valutazione più completa occorre attendere la cifra definitiva quando domani si chiuderanno le urne”. A dirlo all’Adnkronos è il giornalista e conduttore de ‘La Zanzara’, Giuseppe Cruciani.

“Ho votato un paio di ore fa a Milano, ma è presto per esprimere un giudizio sui dati dell’affluenza alle urne, anche perchè si voterà pure lunedì. Proprio per questo magari molti ad esempio in Lombardia hanno approfittato della bella giornata per andare a sciare e magari si recheranno alle urne domani”.

“Poi ci sono altri elementi contingenti più che politici che bisogna considerare: sono passati solo quattro mesi dalle ultime elezioni, nella precedente tornata per le Regionali si votò insieme alle politiche e dai sondaggi la vittoria del centrodestra sembra scontata, quindi questo non spinge alla mobilitazione. Tutti aspetti -conclude Cruciani- che indubbiamente portano ad un calo naturale dell’affluenza, anche se per dare un giudizio più completo è bene aspettare il dato finale di domani”.