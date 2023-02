Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Vince la destra. Perde il centrosinistra. Senza un Pd rifondato non c’è alternativa possibile. Solo il Pd, pure se rifondato, non basterà. Per dirlo bastano meno di 148 caratteri. Per capirlo speriamo non servano 5 anni”. Così Gianni Cuperlo su twitter.