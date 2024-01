Regionali: fonti P.Chigi, nessun vertice leader, riunione ‘allargata’ su immigrazione**

Gennaio 11, 2024

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – Non ci sarebbe stato nessun vertice a tre, ma solo una riunione ‘allargata’ -oltre a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani presenti anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il responsabile dell’Interno Matteo Piantedosi- per fare il punto sul dossier migranti dopo la ripartenza. Lo puntualizzano fonti di Palazzo Chigi. Anche il pranzo a tre, trapelato successivamente, non si sarebbe tenuto, nonostante la presenza nella sede del governo dei tre leader.