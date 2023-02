Regionali: Foti, ‘consenso Fdi evidente’

Febbraio 16, 2023

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Queste elezioni hanno portato in Lombardia 22 nuovi consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, laddove prima erano solo 2. Nel Lazio Fdi esprime 22 eletti su 51 totali. Il consenso popolare è evidente e conferma che i temi sostenuti da Fdi hanno incassato un notevole consenso. Questo deve trovare adeguata rappresentazione negli organi e nei programmi che le giunte dovranno attuare”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite a Tg1 Mattina.

“Per quanto riguarda l’astensionismo è sicuramente un problema da affrontare, ma è evidente che i duelli che si verificano alle politiche tra i leader dei diversi partiti e che appassionano gli italiani, non si presentano alle regionali. Inoltre le regioni, pur essendo organi importantissimi, non vengono percepite dal cittadino come un’istituzione vicina alle proprie problematiche”, ha aggiunto l’esponente di Fdi.