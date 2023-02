Febbraio 14, 2023

Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Il risultato delle elezioni regionali conferma non solo il consenso che il governo Meloni ha, ma lo aumenta addirittura in termini percentuali rispetto al 25 settembre. La grande sconfitta è la sinistra in primo luogo e a scendere Conte e il Terzo Polo, che non realizzano minimamente gli obiettivi prefissati”. Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ai Tg.