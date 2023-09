Regionali: Fratoianni, ‘non sono d’accordo a terzo mandato per i presidenti delle regioni’

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Il terzo mandato per i presidenti delle regioni? Non sono d’accordo: mi pare che su questa questione il Pd nazionale, dopo l’elezione di Schlein alla segreteria, abbia preso una strada che va in una direzione diversa da quella dell’attuale presidente della regione Campania. Vedremo come evolverà la vicenda”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, nel corso di un’intervista a Cronache di Salerno, a margine della festa di Si nella città campana che ha visto nella prima serata un confronto con il leader dell’M5S, Giuseppe Conte.