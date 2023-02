Regionali: Grillo, ‘il voto utile è per l’utile idiota’

Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Il voto utile è per l’utile idiota”. Lo scrive Beppe Grillo in un tweet, a una manciata di giorni dal voto in Lazio e Lombardia, rilanciando un post sul suo blog scritto da Marco Croatti.

Nel post in questione, l’appello al voto utile è “rivolto all’utile idiota e viene compiuto dal politico che considera gli elettori delle pecore incapaci di comprendere cosa sia meglio per loro. Sono questi atteggiamenti sprezzanti dei politici ad aver contribuito ad allontanare i cittadini dalle istituzioni, dalla partecipazione alla vita democratica del Paese e dalle urne”.

“L’appello che noi invece vogliamo inviare ai cittadini è quello di continuare ad esercitare il diritto al voto dopo aver approfondito tutte le proposte elettorali – scrive Croatti -, tentando altresì di comprendere se le varie forze politiche seguano un percorso coerente e credibile nel portare avanti quelle proposte oppure se, piuttosto, non predichino slogan e razzolino opportunismo e poltrone, magari appellandosi al voto utile per mascherare un assoluto vuoto di idee e di proposte”.