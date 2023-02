Regionali: Lombardia, Fontana e sfidanti hanno tutti già votato

Febbraio 12, 2023

Milano, 12 feb. (Adnkronos) – La mattina ha l’oro in bocca e così i candidati lombardi alla Regione non hanno atteso molto dall’apertura dei seggi per recarsi alle urne. Il governatore e candidato del centrodestra Attilio Fontana ha votato nella sua Varese, mentre lo sfidante del centrosinistra Pierfrancesco Majorino ha espresso la sua preferenza nella scuola di via Colletta, in zona Porta Romana a Milano. Seggio in pieno centro (via della Spiga) per Letizia Moratti che corre per il Terzo polo, mentre la candidata di Unione popolare Mara Ghidorzi ha votato a Corsico, suo comune di residenza. Alle ore 12, secondo i dati pubblicati dal Viminale, l’affluenza in Lombardia è pari al 9,20%.