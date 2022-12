Regionali: Meloni, ‘test su governo? Sempre, do per scontato che faremo i conti con voto’

Dicembre 29, 2022

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Le elezioni locali servono soprattutto per scegliere la persona migliore per governare quella città, quella regione ma ovviamente sono anche sempre un test politico. Le due cose vanno mediate”, Lazio e Lombardia “sono regioni importanti, sicuramente molto influisce anche la dinamica locale, ma do per scontato ovviamente che quello che emergerà da quelle elezioni regionali debba essere qualcosa con cui anche il Governo nazionale fa i conti e ciascuno di noi debba fare i conti”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno.

“La politica -ha aggiunto il premier- più o meno così funziona, quello che dicono i cittadini lo devi sempre guardare con attenzione, penso che il modo migliore per fare campagna elettorale in questo senso sia fare bene il proprio lavoro per continuare a dare risposte e far vedere che ce la stiamo mettendo tutta”.