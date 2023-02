Regionali: Mulè, ‘da elettori bravi, bis al centrodestra’

Febbraio 14, 2023

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Il risultato del voto in Lombardia e nel Lazio, due regioni che per i 12 milioni di abitanti e la produzione di un terzo del Pil sono altamente rappresentative del Paese, è talmente eclatante e netto nelle proporzioni della vittoria che si commenta da solo. Ci siamo sottoposti a un test che ha sicuramente anche valenza nazionale perché arrivato dopo la cosiddetta luna di miele del Governo, dopo una legge di Stabilità giudicata fallimentare dalle opposizioni, dopo numerosi provvedimenti sul fronte della sicurezza e dell’immigrazione. I cittadini con il loro voto hanno detto al centrodestra una cosa chiara e semplice: bene, bravi, bis”. Lo ha affermato Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, in collegamento con ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1.

“Per quanto riguarda Forza Italia -ha aggiunto- il risultato è assai lusinghiero e dimostra quanto questo centrodestra si fondi sulla capacità di mettere insieme le diverse sensibilità. Con buona pace di chi, e mi riferisco ad Azione e Italia viva, pensava di lanciare un’opa e si ritrova oggi a mettere una toppa ai propri sogni di gloria. E allora piuttosto che continuare a interrogarsi sulle nostre presunte incapacità, fossi un esponente dell’opposizione comincerei a farmi qualche domandina sulle effettiva capacità di contrastare questo centrodestra e questo Governo”.