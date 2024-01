Regionali: Mulè, ‘difesa Bardi è difesa buona amministrazione, operato Solinas non negativo’

Gennaio 20, 2024

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Non si tratta di difendere” Vito bardi, “si tratta di difendere la buona azione di un’amministrazione che ha dimostrato di saper lavorare. Magari potessimo vivere tutti in Basilicata”. Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, ai microfoni de “L’Attimo fuggente” di Luca Telese e Giuliano Guida Bardi, al Giornale radio Rai.

“Solinas -aggiunge a proposito della Sardegna- aveva problemi di rapporti politici anche all’interno della coalizione, ma il giudizio su di lui non può essere negativo. Un’indagine che dopo tre anni sboccia proprio a ridosso delle elezioni non è normale, è la peggiore degenerazione del sistema. Quella vicenda non c’entra nulla, anzi rafforzava il motivo per stare con Solinas”.