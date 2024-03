Regionali: Nevi (Fi), ‘campo largo storia di grandi insuccessi’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Il campo largo è già una storia di grandi insuccessi. In tutte le elezioni regionali in cui si è presentato ha sempre perso, anche in Sardegna ha perso, perché solo in virtù del voto disgiunto ha vinto la Todde. Certamente occorre tenere in considerazione il risultato di Soru, ma in altre regioni dove sono andati insieme hanno sempre perso. Noi dal campo largo possiamo trarre vantaggio, perché quando c’è si percepisce sull’elettorato moderato un’insofferenza forte e questo torna a favore del centrodestra, soprattutto di Forza Italia”. Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e portavoce azzurro, ad Agorà su Rai 3.